Nunes encontra o Papa Leão XIV no Vaticano e pede bênção para São Paulo

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) se encontrou nesta quarta-feira, 25, com o Papa Leão XIV, no Vaticano. Na ocasião, o prefeito levou presentes ao pontífice e pediu que ele abençoasse a cidade e os cidadãos paulistanos, ressaltando que São Paulo é uma cidade "muito católica".

Nunes se reuniu com o Papa após o Jubileu dos Bispos, em Roma, que reuniu autoridades católicas de todo o mundo. Na ocasião, o prefeito presenteou o Santo Padre com um prato de cerâmica com símbolos de São Paulo e uma raquete da tenista paulistana Bia Haddad.

"Saio daqui de coração cheio, espiritualmente fortalecido e renovado, com ainda mais vontade de trabalhar por uma São Paulo mais justa, solidária e humana", disse o prefeito em seu perfil no Instagram. "Que essa bênção divina toque cada canto da nossa cidade e inspire a todos nós".