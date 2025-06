PF e Gaeco prendem policiais de SP por suspeita de corrupção e vazamentos em troca de propinas

Três pessoas foram presas nesta quarta-feira, 25, na Operação Agusta, da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo, que mira um esquema de corrupção e vazamento de informações sigilosas envolvendo agentes públicos.

Os presos são os investigadores de Polícia Civil Sérgio Ricardo Ribeiro e Marcelo Marques de Souza, o Bombom, e o empresário Roberval de Andrade, que também é piloto de Fórmula Truck. O Estadão busca contato com as defesas.

Marcelo Bombom já havia sido preso em outra investigação, por suspeita de corrupção e envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele foi citado na colaboração premiada de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, o primeiro delator do PCC, executado a tiros no aeroporto de Guarulhos no ano passado.