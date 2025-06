Quando a cidade de SP teve a menor temperatura já registrada da história?

A cidade de São Paulo registrou a madrugada mais gelada do ano nesta quarta-feira, 25. Apesar do frio intenso, o índice não supera os extremos já observados na cidade e no Estado.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mais baixa já registrada na capital foi de -3,2ºC em 25 de junho de 1918. Já na região da serra da Mantiqueira, Campos do Jordão bateu -7,3°C em 1º de junho de 1979.

Na estação oficial da capital, no Mirante de Santana, o recorde foi de 0,8°C, medido em 10 de julho de 1994. Mais recentemente, em 27 de agosto de 2024, Parelheiros/Marsilac chegou a registrar -1,7°C, número entre os menores já aferidos dentro do município.