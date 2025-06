Após recorde de frio, SP volta a ter máxima acima dos 20°C; veja a previsão

Efeito cebola

A massa de ar polar mantém as temperaturas baixas, principalmente durante as madrugadas, mas com tendência a elevação das mínimas a partir da sexta-feira, 27. As máximas se elevam um pouco mais durante as tardes e atenuam um pouco a sensação de frio.

A grande amplitude térmica provoca o "efeito cebola": o dia começa exigindo roupas mais quentes. À tarde, entretanto, o sol aquece e a temperatura sobe, fazendo muita gente tirar os casacos.

Na sexta-feira, as condições do tempo mudam um pouco com a proximidade de uma nova frente fria de fraca intensidade, que não deve trazer muita chuva. A madrugada será de céu nublado, termômetros em média na marca dos 15°C e máxima de 22°C.

As precipitações ocorrem de forma intermitente durante a tarde e com chuviscos no período noturno. Os índices de umidade do ar se elevam um pouco mais, com valores mínimos próximos aos 60%.