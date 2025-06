Bolsonaro comenta julgamento no STF: 'o que vier a acontecer, suportaremos'

Jair Bolsonaro (PL) participou de eventos políticos em Belo Horizonte (MG) nesta quinta-feira, 26. No diretório do PL no Estado, o ex-presidente citou os processos que enfrenta e afirmou que "teremos um julgamento político pela frente. Acredito em Deus, o que vier a acontecer... Nós suportaremos". O ex-presidente é réu em processo por tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Fizeram de tudo na minha vida, reviraram tudo...", declara o ex-presidente. Bolsonaro cita investigações e processos aos quais ele foi alvo, como o caso do desvio das joias, a multa ambiental por ter importunado uma baleia jubarte e outros.

"Fui acusado por cinco anos de ser mentor da morte de Marielle Franco. Foram atrás de mim até na questão da baleia, na questão dos presentes, vacinas e imóveis comprados no Vale do Ribeira, região mais pobre do Estado de São Paulo. [...] Agora, essa falsa tentativa de golpe, onde ninguém consegue comprovar nada disso".