Bolsonaro viaja para MG mesmo com crise de soluço

Jair Bolsonaro visitou a capital mineira, Belo Horizonte, nesta quinta-feira, 26. A viagem acontece apesar de contra indicação médica e da crise de soluço prolongada que aflige o ex-presidente. Desde 21 de junho, Bolsonaro reclama de soluçar, ele recebeu um possível diagnóstico de pneumonia viral.

Durante entrevista concedida a Rádio Auriverde na última quarta-feira, 25, o presidente lamentou: "estou soluçando aqui, o pessoal deve estar percebendo".

Em Belo Horizonte, Bolsonaro se encontra com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), com o deputado estadual mineiro Bruno Engler (PL), com o senador Cleitinho (Republicanos-MG) e outros aliados. O ex-presidente deve participar de três eventos na cidade e ainda integrar um ato evangélico na Avenida Paulista em 29 de junho, apesar da recomendação médica de descanso.