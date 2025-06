MBL afirma ter conseguido assinaturas suficientes para criar partido político 'Missão'

O Movimento Brasil Livre (MBL) afirmou nesta quinta-feira, 26, que conseguiu as assinaturas necessárias para a criação do Partido Missão. O anúncio foi feito em uma transmissão ao vivo pelo YouTube, de mais de quatro horas, em que os integrantes acompanharam a validação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo dados da Justiça eleitoral, o grupo possui 547.505 apoiamentos validados até o momento.

Com base nas eleições de 2022, o número mínimo de assinaturas para a criação de um novo partido é atualmente de 547.042.

Conforme a lei brasileira, o apoio precisa vir de eleitores não filiados a nenhuma sigla que corresponda a pelo menos 0,5% dos votos da última eleição geral para a Câmara dos Deputados. As assinaturas precisam estar distribuídas em pelo menos nove Estados, com um mínimo de 0,1% do eleitorado que tenha votado.