Tarcísio diz que seu objetivo 'não é fazer evento, é fazer entrega' após faltar a ato com Lula

Na tarde da última quarta-feira, 25, o governador paulista já tinha feito uma publicação em seu perfil no X (antigo Twitter) em que falava sobre o programa na Favela do Moinho.

Sem citar o governo federal, Tarcísio afirma que "há mais de um ano, dissemos que iríamos acabar com a Favela do Moinho e libertar as pessoas que viviam em situação de risco e insegurança". O governador ainda complementa declarando: "fizemos o que ninguém nunca teve coragem de fazer".

O presidente, em suas redes sociais, também anunciou a visita ao local. "Junto do presidente Lula e do governo do Estado, vamos assinar as portarias que viabilizam a Compra Assistida para mais de 900 famílias da comunidade", afirmou o ministro das Cidades, Jader Filho, em vídeo anexo.

As famílias contempladas pelo programa elaborado em parceira pelo governo federal e estadual poderão comprar imóveis em qualquer cidade do Estado de São Paulo. O valor do imóvel pode ser de até R$ 250 mil, com uso de recursos da união e do Estado.