União Nacional do Etanol de Milho garante oferta para E30

São Paulo, 26/06/2025 - A União Nacional do Etanol de Milho (Unem) declarou apoio integral ao aumento da porcentagem de etanol anidro na gasolina C, que passará de 27% para 30% (E30) em 1º de agosto. A entidade classificou a medida como estratégica para a transição energética no Brasil. A Unem destacou a capacidade do setor em garantir oferta regular do biocombustível ao longo de todo o ano, inclusive durante a entressafra da cana-de-açúcar."Já asseguramos uma oferta regular superior a 800 milhões de litros por mês, garantindo o abastecimento mesmo durante a entressafra", afirmou o presidente da Unem, Guilherme Nolasco, em nota enviada à reportagem. Segundo ele, para o ciclo 2025/26, a expectativa é de crescimento superior a 20%, com produção anual estimada em 10 bilhões de litros. Em menos de uma década, o setor pode ultrapassar a marca de 20 bilhões de litros por ano.A Unem avalia que a adoção do E30 poderá impulsionar a descarbonização do transporte, fortalecer a indústria de biocombustíveis e ampliar a segurança energética nacional. "A nova proporção não compromete a performance dos veículos. Ao contrário, permite ampliar o uso de combustível renovável sem necessidade de adaptações tecnológicas", destacou a Unem.A entidade também lembrou que o E30 já é utilizado em outros países. Nos Estados Unidos, o Estado de Nebraska foi um dos pioneiros, e o Paraguai autorizou o uso da mistura no primeiro semestre de 2025. Para a Unem, o Brasil pode "ir além" e iniciar os estudos para o E35, consolidando sua liderança global em transição energética.