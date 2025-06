USDA: produção global de café deve subir 2,47%, mas estoque continua apertado

São Paulo, 26 - A produção global de café em 2025/26 deve somar 178,7 milhões de sacas, de acordo com estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa aumento de 4,3 milhões de sacas, ou 2,47%, em relação à safra 2024/25. Segundo o USDA, esse desempenho deve refletir a recuperação da produção no Vietnã e na Indonésia, além de uma safra recorde na Etiópia.As exportações mundiais devem aumentar 700 mil sacas em 2025/26, para 122,3 milhões de sacas. O aumento esperado dos embarques de Vietnã, Etiópia e Indonésia deve mais do que compensar a queda nas exportações de Brasil e Colômbia, disse o USDA.O consumo global deve atingir um recorde de 169,4 milhões de sacas em 2025/26, fazendo com que os estoques finais continuem apertados, em 22,8 milhões de sacas. A agência destacou que o índice composto de preços da Organização Internacional do Café (OIC) subiu mais de 90% nos últimos dois anos, em grande parte por causa do aperto nos estoques.A produção total de café do Brasil na safra 2025/26 (julho-junho) pode alcançar 65 milhões de sacas, estimou o escritório do USDA em Brasília. O volume é 0,5% maior que o projetado para 2024/25, de 64,7 milhões de sacas. A safra de arábica deve recuar 6,4% ante a temporada anterior, para 40,9 milhões de sacas, por causa de condições climáticas desfavoráveis, com seca e altas temperaturas. Enquanto isso, a variedade robusta/conilon pode subir 14,8%, para 24,1 milhões de sacas, com clima favorável e uso de técnicas de irrigação, disse o USDA.Quanto às exportações, o Brasil deve embarcar em 2025/26 um volume de 41,75 milhões de sacas, queda de 5,6% ante 2024/25.No Vietnã, a produção na safra 2025/26 (outubro de 2025 a setembro de 2026) está projetada em 31 milhões de sacas, o que corresponde a um aumento de cerca de 7% em comparação com a atual temporada 2024/25, disse o USDA em Hanói. As exportações do país devem aumentar cerca de 7%, para 24,6 milhões de sacas.A produção da Indonésia está projetada em 11,25 milhões de sacas na safra 2025/26 (abril-março), com alta de 5% em comparação com 2024/25, segundo o USDA em Jacarta. Os embarques de café verde da Indonésia podem crescer 7%, para 6,5 milhões de sacas em 2025/26, diante de 6,1 milhões de sacas projetadas para 2024/25.Já a Etiópia deve produzir 11,6 milhões de sacas de café na temporada 2025/26, segundo projeção do escritório do USDA em Adis-Abeba. A estimativa é quase 9% superior ao previsto para a safra anterior, de 10,63 milhões de sacas. As exportações do país africano também devem subir em 2025/26, somando 7,8 milhões de sacas, ante 7,0 milhões no ano comercial anterior, de acordo com o USDA.