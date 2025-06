Veja como governo e oposição reagiram às votações sobre IOF e aumento de deputados

Na Câmara, a derrubada do decreto do IOF teve PL e PT unânimes: enquanto 88 parlamentares do PL votaram para derrubar o aumento, 65 petistas votaram para manter o decreto. O deputado federal Rui Falcão (SP) cometeu um engano e foi o único petista a votar a favor da derrubada.

No X (antigo Twitter), a deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) chamou o Congresso de "inimigo do povo" e afirmou que o decreto promovia justiça tributária ao onerar "quem pode e deve pagar mais". "Medida injusta para beneficiar os mais ricos", disse Natália Bonavides (PT-RN). Para Kiko Celeguim (PT-SP), a votação "passou por cima do bom senso" e representou "o interesse dos mais ricos se sobrepondo às necessidades do povo".

A derrubada do decreto foi celebrada entre opositores do governo federal. O relator do texto, Coronel Chrisóstomo (PL-RO), afirmou que, antes de criar um novo imposto, o governo federal deve apresentar medidas de contenção de gastos. "O povo não pode arcar com a irresponsabilidade deste governo", disse o relator. "A Câmara e o Senado ouviram o grito do povo brasileiro", afirmou o deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara.

Em paralelo, o Congresso aprovou o aumento do número de deputados federais, uma medida que também provoca um efeito em cascata na quantidade de deputados estaduais e distritais do País.

Na Câmara, o PL orientou sua bancada a favor do projeto. Setenta deputados do partido votaram a favor do aumento de deputados, enquanto seis membros da sigla contrariam a orientação da bancada e votaram contra a medida. No Senado, a bancada foi liberada. Dos treze presentes na sessão, seis votaram a favor e sete, contra.

Um dos votos contrários foi o de Marcos Pontes (SP). "Precisamos cortar gastos, ser mais eficientes e não engordar o poder público sem representatividade expressiva", disse o ex-ministro da Ciência e Tecnologia.