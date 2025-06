Erika Hilton afirma que manterá os maquiadores empregados em seu gabinete na Câmara

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) afirmou nesta sexta-feira, 27, que manterá o emprego dos dois maquiadores contratados como assessores parlamentares em seu gabinete. A declaração foi dada em entrevista à CNN.

De acordo com a parlamentar, os profissionais "são maquiadores, mas não só. O Ronaldo é formado em Arquitetura e Urbanismo e foi importante em uma série de discussões que fizemos sobre a cidade (de São Paulo), sobre plano diretor e questões envolvendo a Cracolância. A Indy tem uma articulação gigantesca com a juventude e acompanha a Comissão de Direitos Humanos, o que pode ser comprovado com as imagens da Câmara dos Deputados".

"De maneira esporádica, fora do horário de trabalho, fora do combinado de trabalho, por serem pessoas de minha confiança, já realizaram sim maquiagens em mim", ela afirma. A deputada ainda justifica que informação é pública e "não há nada a ser escondido".