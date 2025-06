Lula acena a empreendedores e agro e diz que Bolsonaro faz 'vagabundagem'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta sexta-feira, 27, o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns programas do antecessor, como a Casa Verde e Amarela e a Carteira de Trabalho Verde e Amarela. Também disse que o ex-presidente recebe doações de apoiadores pelo Pix para fazer "vagabundagem".

Lula participa da entrega de títulos de regularização fundiária no Tocantins nesta sexta-feira, 27. Como se tornou praxe nos últimos eventos, Lula iniciou seu discurso reclamando do tempo de duração do ato no Tocantins. Em um gesto aos participantes, disse não ser "o presidente dos pobres" ou "o presidente das mulheres". "Não, eu sou vocês na Presidência da República", declarou.

O presidente disse que não vê "sentido na União ficar com prédios e terrenos quando é fácil que ela fique com o povo". Também disse que o evento de regularização fundiária era um "gesto de civilidade".