Ato homenageia vítimas de acidente com balão em SC

Um ato em homenagem às vítimas do acidente de balão do último sábado, 21, em Praia Grande, Santa Catarina, no qual morreram oito pessoas, ocorreu neste sábado, 28, no campo de decolagem Três Irmãos, localizado na cidade.

O evento foi organizado pela Associação de Pilotos e Empresas de Balonismo (Avibaq), com apoio da secretaria de turismo da prefeitura local. Houve a presença de um pastor chamado Giovani, que disse palavras de conforto para os presentes. Os participantes, de mãos dadas, soltaram oito balões brancos, cada um com o nome de uma das vítimas fatais.

Segundo informações da Prefeitura de Praia Grande, participaram do ato "balonistas, empresários do setor e representantes do trade turístico".