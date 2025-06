CNH gratuita: veja quem tem direito ao benefício social sancionado por Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou recentemente a lei que permite a possibilidade de tirar CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de forma gratuita para parte da população.

De acordo com a Lei n.º 15.153, de 26 de junho de 2025, que rege a questão, a política é destinada a candidatos que estejam inclusos no "Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)".

Conforme o site do governo federal, estão aptas a ter seu nome inserido no CadÚnico pessoas que façam parte de "famílias que vivem com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa". Além disso, "famílias com renda acima desse valor podem ser cadastradas para participar de programas ou serviços específicos".