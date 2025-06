'Efeito colateral horrível, mas necessário', diz Tarcísio sobre despejo de esgoto no Tietê

As imagens do despejo, veiculadas pela TV Globo, mostram um líquido escuro e com odor forte sendo lançado na região do Córrego do Mandaqui, nas imediações da Avenida Engenheiro Caetano Álvares, no sentido da Rodovia Castelo Branco. O despejo foi interrompido na manhã deste sábado, segundo o governador.

Em nota, a Sabesp confirmou que a ação teve caráter emergencial e teve como objetivo esvaziar a tubulação danificada, permitindo o acesso dos técnicos à estrutura interna da rede de esgoto.

"Foi necessário realizar uma manobra emergencial para esvaziar a rede no trecho em obras da Marginal Tietê", disse a companhia, acrescentando que a medida foi adotada para garantir a segurança dos trabalhadores em uma área com instabilidade geotécnica.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), por sua vez, informou ter sido comunicada pela Sabesp sobre as obras emergenciais. Após vistoria na sexta-feira, a Cetesb identificou o lançamento de esgoto no córrego e anunciou que notificará a empresa para que preste esclarecimentos, além de adotar as "medidas legais cabíveis".

Área já havia passado por intervenções

A intervenção ocorreu em uma área que já havia passado por obras anteriores. Em abril deste ano, uma cratera se abriu na Marginal Tietê, a 400 metros antes da Ponte Atílio Fontana, bloqueando a saída para a Rodovia dos Bandeirantes.