MEC abre consulta às 211 mil vagas do Prouni para o 2º semestre

O Ministério da Educação (MEC) abriu consulta às 211 mil bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni) disponíveis para o segundo semestre deste ano. As inscrições podem ser feitas a partir de segunda-feira, 30, e se estendem até a sexta-feira, dia 4. Do total de bolsas ofertadas, 118 mil são integrais, sem custo, e outras 93 mil parciais, custeando a metade da mensalidade, informou o MEC, em nota. As bolsas disponibilizadas para o segundo semestre deste ano atendem a mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior em todo o País.