Moraes quer perícia médica de Daniel Silveira antes de 'cirurgia de urgência'

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu ontem que o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), preso na Penitenciária de Magé (RJ), passe por uma perícia médica antes de fazer uma cirurgia no joelho.

A defesa do ex-deputado bolsonarista alegou que ele precisa de "cirurgia em caráter de urgência". Em exames de raio-X e ressonância magnética, médicos teriam encontrado "um desgaste no aparelho extensor e lesões contrais, as quais são irreversíveis", justificando a necessidade da intervenção médica.

Em resposta, Moraes determinou que Silveira fosse submetido a uma perícia no prazo máximo de cinco dias, "para avaliação da necessidade e da urgência na realização da cirurgia prescrita".