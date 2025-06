Região Sul tem fim de semana chuvoso e áreas de risco para alagamento, diz Climatempo

Há previsão de frio na área da Campanha Gaúcha, onde há possibilidade de geada devido ao avanço da massa de ar polar e rajadas de vento entre 51 e 70 quilômetros (km) por hora entre o centro do Rio Grande do Sul e o oeste do Paraná, e alcançando todo o Estado de Santa Catarina.

Para domingo, 29, a previsão é que a chuva siga intensa sobre o norte do Rio Grande do Sul, com volumes elevados no litoral e no norte do Estado, e a Grande Porto Alegre segue em estado de alerta para temporais ao longo do dia. As pancadas de chuva continuam no oeste catarinense e no sudoeste paranaense, mas perdem força em todo o Estado e em Curitiba.