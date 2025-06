SP recua pela 1ª vez como destino de migrantes no País e SC passa a liderar

Já no Centro-Oeste, a atração é puxada por Goiás (saldo migratório de 186 mil) e por Mato Grosso (saldo de 104 mil). A unidade da federação que destoa das demais na região é o Distrito Federal, com mudança expressiva para Goiás - metade das pessoas que emigraram de Brasília no período do Censo teve o Estado vizinho como destino. É possível que isso leve à criação de uma região metropolitana próximo do Distrito Federal, com preços mais baixos de aluguel e menor concentração urbana.

Surpresas

Entre as cidades do Brasil com maior proporção de migrantes, não há nenhuma capital ou grande centro urbano. Itapoá, em Santa Catarina, Santa Cruz do Xingu, em Mato Grosso, Chapadão do Céu, em Goiás, estão entre as cidades com as taxas mais altas de migração. Localizado no litoral norte de Santa Catarina, na divisa com o Paraná, Itapoá tem 7,4 mil migrantes em uma população de 30,7 mil - um em cada quatro moradores veio de fora. Importante ponto turístico, a cidade também se destaca pela presença de um terminal portuário estratégico.

Distante 994 quilômetros da capital Cuiabá, na divisa entre Mato Grosso e Pará, Santa Cruz do Xingu tem apenas 2.661 habitantes - e 590 imigrantes. Marcado pelo agronegócio, principalmente a agricultura, e pela presença da cultura indígena, o pequeno município foi criado apenas em 1999 a partir do desmembramento de São José do Xingu.

Explicações

O avanço do agronegócio ajuda a explicar o interesse pelo Sul e pelo Centro-Oeste. Além disso, o reforço desse setor econômico tende a aumentar a oferta de emprego em outras áreas, como no funcionalismo público e no comércio local. Também pesam a possibilidade do trabalho remoto e um movimento de troca de grandes centros urbanos por cidades menores, em busca de mais qualidade de vida. "O aumento da violência urbana registrada nos últimos tempos em São Paulo pode fazer com que parte da população fique amedrontada e, com isso, migre para outros locais", diz Gabriel Alves Souza, professor de Geografia da Universidade Mackenzie.