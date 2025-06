Bolsonaro adapta slogan de Trump durante ato na Paulista: 'Make Brasil great again'

Em seguida, o deputado discursou em inglês, dizendo que o País estaria vivendo sob uma ditadura do judiciário. Após terminar, Bolsonaro pegou o microfone de suas mãos novamente e concluiu: "Make Brasil great again."

Mais uma vez, bandeiras do Brasil se uniram às dos Estados Unidos e de Israel na manifestação. Em uma das faixas próximas ao carro de som, lia-se "Bolsotrump" e "Trumponaro".

Em outra, com uma caricatura de Eduardo Bolsonaro, constavam os dizeres: "Edu, nós o apoiamos" e "Donald Trump, thank you very much".

As declarações apoiam a tentativa do deputado federal licenciado em conseguir sanções ao ministro do STF Alexandre de Moraes por parte de autoridades norte-americanas.