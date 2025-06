Bolsonaro reúne manifestantes na Paulista por pressão ao STF e anistia a golpistas

Mais uma vez, bandeiras do Brasil se unem às dos Estados Unidos e de Israel na manifestação.

Em uma das faixas próximas ao carro de som, lê-se "Bolsotrump" e "Trumponaro". Em outra, com uma caricatura de Eduardo Bolsonaro, consta os dizeres: "Edu, nós o apoiamos" e "Donald Trump, thank you very much".

As manifestações apoiam a tentativa do deputado federal licenciado em conseguir sanções ao ministro do STF Alexandre de Moraes por parte de autoridades norte-americanas.

Há ainda cartazes com críticas ao sistema eletrônico de votação, com a frase "Democracia só com contagem pública dos votos".

Com o mote "Justiça Já!" - mais genérico do que o de protestos anteriores -, nem mesmo os organizadores chegaram a um consenso sobre qual será o foco principal da manifestação.

Malafaia adiantou que cada orador falaria de um tema distinto. "Cada um terá espaço para falar a bandeira que quiser", diz.