Líder do PL na Câmara acusa STF de perseguir possíveis candidatos a senadores de direita

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), acusou neste domingo, 29, o Supremo Tribunal Federal (STF) de perseguir possíveis candidatos de direita com chances reais de se elegerem ao Senado. A declaração foi feita durante discurso na manifestação "Justiça Já", organizada pelo pastor Silas Malafaia na Avenida Paulista, em São Paulo, com a presença do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

"A Justiça precisa ser imparcial. Hoje temos 65 deputados investigados pelo STF. Desses, 39 são do PL. Os outros, também de partidos de centro, são todos de direita", afirmou Sóstenes.

O deputado também homenageou figuras da direita que, segundo ele, são alvo de perseguição judicial, como Daniel Silveira, Carla Zambelli e o general Braga Netto. "Tenho certeza de que o povo dará o recado em 2026: o Brasil é conservador", concluiu.