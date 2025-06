Tentativa de assalto a policial de folga acaba em tiroteio em Pinheiros

Um casal - o policial militar de folga e sua esposa, conforme a SSP - caminham pela calçada da Rua Morás, às 22h40, quando o suspeito, disfarçado de entregador e utilizando capacete, estaciona sua motocicleta e aponta a arma, anunciando o assalto.

Rapidamente o policial saca também uma arma e dispara contra o motociclista, ao mesmo tempo em que tenta se proteger atrás de um poste. A mulher corre para a portaria de um prédio e não é atingida.

A troca de tiros dura poucos segundos e, então, o assaltante foge em cima da motocicleta. Policiais militares e a Guarda Civil foram acionados para atender a ocorrência e colheram o depoimento das vítimas no local.

O policial baleado foi encaminhado em seguida ao Hospital das Clínicas, segundo a Polícia Militar, para receber atendimento.

"Posteriormente, policiais militares foram informados de que um homem havia dado entrada no PS de Carapicuíba, com um ferimento na perna, causado por um disparo de arma de fogo. Ele foi reconhecido pelas vítimas como o autor do crime", informa a SSP.

"Ele foi indiciado e teve a prisão convertida em preventiva, permanecendo à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tentativa de roubo no 14° DP (Pinheiros)."