Apical investe R$ 100 milhões em hub de tancagem em Lençóis Paulista

São Paulo, 30 - A processadora de óleos vegetais Apical inaugurou na sexta-feira, 27, um hub de tancagem em Lençóis Paulista (SP), dando início a suas operações no Brasil, após investimento de R$ 100 milhões. Os tanques da unidade têm capacidade de armazenagem de 25 mil toneladas de óleos como soja, girassol e canola. A nova estrutura também deve "preparar o terreno para futuras soluções no mercado oleoquímico", diz a companhia em comunicado.O município foi escolhido por ter operações de outras empresas do grupo, como a Bracell, e estar próximo a polos produtivos e de consumo, segundo a nota da Apical. A iniciativa também marca o início da companhia na América Latina e é um primeiro passo de um plano mais amplo de investimentos. "Nosso objetivo não é competir, mas oferecer infraestrutura", diz Homero Sousa, diretor industrial da Apical no Brasil. Nesse sentido, a empresa busca oferecer uma "operação segura, eficiente e alinhada às necessidades do setor".