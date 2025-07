Cidade de SP tem alta de furtos em maio; roubos e latrocínios caem

A cidade de São Paulo registrou alta de 3,9% nos furtos em maio deste ano ante o mesmo mês de 2024, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 30, pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP). Ao mesmo tempo, crimes como roubo, latrocínio, homicídio e estupro tiveram queda.

Em nota, a SSP diz que "as forças policiais seguem atuando de forma integrada, estratégica e permanente no combate à criminalidade em todo o Estado, com ações de patrulhamento, investigação e inteligência, além de operações específicas para enfrentar as diversas modalidades criminosas" (mais abaixo).

De acordo com os números oficiais, foram registrados 21.015 furtos na capital no mês passado, ante 20.226 em maio de 2024. No acumulado dos cinco primeiros meses, foram 103.727 casos, alta de 5,12% na comparação com o mesmo período do ano passado. Veja abaixo demais números: