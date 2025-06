Faroeste: desembargadora põe sob suspeita reunião com delator e pede anulação de denúncia

Em um primeiro momento, a Polícia Federal disponibilizou um HD com quase 5 milhões de arquivos. As defesas da desembargadora e do filho dela continuaram recorrendo judicialmente para ter acesso às gravações específicas da reunião. Os advogados não teriam tempo hábil para analisar todo o material no prazo de 15 dias para apresentar a resposta no processo.

O ministro Og Fernandes, relator do caso no STJ, então informou que "não há arquivo de mídia que registre o encontro de Vasco e Júlio César no dia 27/01/2020, senão a afirmação do delegado de Polícia que cumpriu o Mandado de Ação Controlada de que o evento ocorreu".

"Apesar de ter sido autorizada a utilização de meios técnicos de registro do encontro, os relatórios em questão ativeram-se a relatar a ocorrência. A própria denúncia desta Ação Penal 953 não faz qualquer alusão à gravação, pois disso, efetivamente, não se trata. Portanto, a premissa adotada pela defesa no sentido de que existe no HD fornecido pela polícia algum arquivo de mídia registrando o encontro é inocorrente", diz a decisão do ministro.

O caso foi levado na última sexta-feira, 27, ao Supremo Tribunal Federal. O relator é o ministro Edson Fachin. A defesa de Sandra Inês afirma que, sem a gravação, "não se sabe sequer se esse encontro chegou a ocorrer algum dia".

"Com estranha serenidade, ao cabo de 1 ano, 1 mês e 25 dias de uma saga em busca de um arquivo de mídia, negado por duas instâncias sob o argumento da suposta desídia da defesa em achá-lo, o ministro relator simplesmente anuncia que ela não existe. Nunca existiu", diz um trecho do pedido de habeas corpus ao STF.

"Se a mídia não existe, aliás, não se sabe o que pretendia a Polícia Federal ao entregar 5 milhões de arquivos à defesa, em resposta justamente ao pedido pelas mídias. Se sabia que a mídia não existia, por que razão não simplesmente declarou isso em resposta?"