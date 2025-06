Funcionário da CET em serviço é preso por embriaguez ao volante após bater viatura

"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, foram informados de que o autor, um agente de trânsito, que estava em serviço, apresentava sinais visíveis de embriaguez e havia colidido o veículo da companhia contra um carro estacionado", diz a pasta.

O homem foi abordado pelos policiais, mas se recusou a fazer o teste do etilômetro, que mede o percentual de álcool no sopro do suspeito. Em seguida, foi conduzido ao 78º Distrito Policial (Jardins), "onde foi arbitrada fiança".

"Como o valor não foi pago, ele permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como embriaguez ao volante, colisão e localização/apreensão de veículo", diz a SSP.