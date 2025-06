Guia deixou Juliana sentada em trilha e se afastou para fumar, diz pai da publicitária

O pai da publicitária brasileira Juliana Marins contou ao Fantástico, da TV Globo, que conversou com o guia que acompanhava sua filha na trilha no monte Rinjani, na Indonésia, onde ela caiu em morreu na semana passada. De acordo com ele, o guia relatou que se afastou de Juliana por cinco a 10 minutos para fumar e, neste curto período, ela caiu.

"Juliana falou para o guia que estava cansada e o guia falou: 'senta aqui, fica sentada'. E o guia nos disse que ele se afastou por cinco a 10 minutos para fumar. Para fumar! Quando voltou, não avistou mais Juliana. Isso foi por volta de 4h. Ele só a avistou novamente às 6h08, quando gravou o vídeo e o enviou ao chefe dele", disse Manoel Marins à reportagem do Fantástico.

Com o aviso do guia, foi acionada a brigada de primeiros socorros do Parque Nacional do Monte Rinjani, que só iniciou a subida por volta das 8h30. A equipe chegou ao local do acidente às 14h e, conforme o pai de Juliana, "o único equipamento que eles tinham era uma corda".