Lula relativiza Selic e diz que governo precisa falar mais dos juros reais

Brasília, 30 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relativizou, nesta segunda-feira, 30, a taxa básica de juros (Selic) atual e disse que o governo precisa falar mais sobre o cálculo dos juros reais, descontando a inflação.A posição do presidente é diferente do que ele costumava dizer quando o Banco Central era comandado por Roberto Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a presidência da autoridade monetária. Com Galípolo à frente do BC, Lula evita criticar a taxa de juros com a contundência dos anos anteriores.O presidente participou da cerimônia do Plano Safra 2025/2026 voltado à agricultura familiar. Durante o evento, mencionava os juros voltados aos pequenos agricultores, quando citou o ministro da Fazenda e falou sobre a Selic."Uma coisa, Haddad, que você precisa falar mais e nós precisamos falar mais, é sobre a taxa de juros. Todo mundo fala da taxa de juros, fica olhando o aumento da Selic para dizer que o mundo está uma desgraça por causa da Selic. Vi a apresentação do Paulo Teixeira e vi juros de 3%, 2,5%. A taxa mais alta que vi é de 5%. É importante registrar que uma taxa de juros de 5% com inflação de 5% é taxa de juros zero", disse o presidente da República. "Se for olhar a agricultura empresarial, as pessoas também se queixam que a taxa de juros está muito cara. Pois bem, se pegar juros a 14% ao ano e descontar 5% de inflação, esse juros vai ser de 9%. Está longe de ser o porcentual da taxa Selic. É importante que a gente aprenda a falar essas coisas para as pessoas se darem conta de que nossos bancos estão fazendo aquilo que historicamente não se fazia nesse País", declarou Lula.O presidente ainda elogiou Gabriel Galípolo, que, segundo ele, "é um presidente muito sério". Lula disse que gostaria que a taxa de juros fosse zero, mas que isso "não depende da nossa política econômica". "Nosso objetivo é fazer com que se produza máquinas nesse País que atendam a necessidade do pequeno produtor. O grande já tem, e que bom que ele tenha e que o governo financie, e a taxa de juros mais baratas. Eu gostaria que a taxa de juros fosse zero, mas ainda não depende da nossa política econômica, que não tem muito a ver com a taxa de juros. O Banco Central é independente, o Galípolo é um presidente muito sério e tenho certeza de que as coisas vão ser corrigidas com o passar do tempo. Nós sabemos o que herdamos e não queremos ficar chorando, queremos mostrar o que vai vir pela frente", afirmou.