Médico atesta necessidade de cirurgia em Daniel Silveira após Moraes exigir laudo

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro enviou nesta segunda-feira, 30, laudo médico que atesta a necessidade de o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), preso na Penitenciária de Magé (RJ), realizar uma cirurgia no joelho.

De acordo com o documento, Silveira não tem outras queixas, além da ortopédica. A necessidade de cirurgia teria sido "avaliada pelo especialista em ortopedia, bem como confirmadas por exame de imagem".

A defesa de Silveira havia pedido pela realização do procedimento "em caráter de urgência". De acordo com os advogados, haveria "um desgaste no aparelho extensor e lesões contrais as quais são irreversíveis". No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), exigiu, na última sexta-feira, 27, que uma perícia médica fosse realizada antes da autorização.