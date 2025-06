Moderna anuncia resultado positivo de teste com vacina contra gripe

A Moderna anunciou que sua vacina experimental contra a gripe, baseada em mRNA, produziu uma resposta imunológica mais forte do que o imunizante atualmente disponível, em um ensaio clínico de fase três, abrindo caminho para o produto e para outra vacina combinada sua contra gripe e covid-19.

Em maio, a empresa de biotecnologia americana voluntariamente retirou um pedido de aprovação da vacina combinada, com o argumento de que planejava reenviar a solicitação com dados de eficácia do ensaio de fase três de sua vacina apenas contra a gripe.

"Os fortes resultados de eficácia da fase 3 de hoje são um marco significativo em nosso esforço para reduzir o impacto da gripe em adultos mais velhos. A gravidade da última temporada de gripe destaca a necessidade de vacinas mais eficazes", disse o CEO da Moderna, Stéphane Bancel, em comunicado nesta segunda-feira, 30. "Uma vacina contra a gripe baseada em mRNA tem a vantagem potencial de corresponder mais precisamente às cepas circulantes, apoiar uma resposta rápida em uma futura pandemia de gripe e abrir caminho para vacinas combinadas contra covid-19," acrescentou.