Nova onda de frio: SP e outras regiões do Brasil devem ter temperaturas abaixo de 10°C

Esta onda de frio, no entanto, deve ser menos intensa que a anterior, em que recordes foram quebrados, com menor temperatura (0º) já registrada na capital paulista em nove anos. O declínio esperado pelo Inmet é de 3ºC a 5ºC nos locais em alerta amarelo (com exceção do litoral nordestino, cujo alerta é de acumulado de chuva), como é o caso da cidade.

"Os dias serão marcados por pequena amplitude térmica, gerando sensação de frio ligeiramente abaixo dos 10°C em alguns dias", diz a Prefeitura. Nesta terça, 1º de julho, a mínima prevista é de 13°C e a máxima de 18°C, com umidade do ar elevada, potencializando a sensação de frio.

Na região sul e no extremo oeste brasileiro, até a faixa sul de Rondônia, deve ocorrer declínio brusco de temperatura, com baixa maior que 5ºC, segundo o Inmet. A Climatempo alerta para risco de geada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Além disso, Santa Catarina, o extremo sul do Paraná e o extremo norte do Rio Grande do Sul têm alerta para acumulado de chuvas. "Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco", diz o Inmet sobre a região.

Veja a previsão em SP, segundo o Inmet:

Segunda