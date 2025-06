Pai de Juliana Marins, brasileira que morreu na Indonésia, chega ao Brasil

A outra filha de Manoel, Mariana Marins, estava no Aeroporto do Galeão esperando o pai, que usou uma saída alternativa e foi embora sem falar com a imprensa.

A publicitária Juliana Marins fazia uma trilha no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, no último dia 21, quando caiu no desnível formado pela cratera do vulcão. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, quatro dias depois, ela estava morta.

O laudo da autópsia aponta que ela morreu em decorrência de hemorragia interna resultante do impacto quando caiu, mas não esclareceu sobre qual queda, uma vez que Juliana deslizou pelo penhasco enquanto aguardava socorro.

A família de Juliana, no entanto, quer a realização de uma nova autópsia no Brasil. Para isso, já mobilizou a Defensoria Pública da União, que fez o pedido à Justiça Federal. A solicitação ainda será analisada.