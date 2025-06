Plataforma arrecada R$ 500 mil para alpinista que resgatou corpo de Juliana e cancela vaquinha

Muitos não concordaram com o cancelamento da vaquinha, aberta voluntariamente sem que o alpinista pedisse qualquer ajuda. "Criou expectativa no rapaz e deixou no vazio, isso não se faz", afirmou uma pessoa nos comentários do post de anúncio da decisão.

Os brasileiros se solidarizaram com Agam e decidiram recompensá-lo financeiramente após ele se colocar em risco para ajudar no resgate de Juliana Marins - infelizmente, quando chegaram até ela, constataram a morte da jovem.

"A Voaa nasceu da vontade genuína de transformar histórias reais e necessidades em solidariedade prática. Ao longo dos anos, nossa missão sempre foi marcada pela transparência absoluta", publicou a plataforma no Instagram ao anunciar o cancelamento da campanha.

"Decidimos pelo cancelamento imediato da campanha (de doações para o alpinista Agam), com devolução integral e imediata das doações realizadas até aqui", diz a postagem. De acordo com a plataforma, nos últimos dias, houveram ataques, ameaças, informações falsas e mensagens de ódio a pessoas envolvidas com o projeto.

"Reconhecemos com humildade que, neste momento, discussão en torno da 'Vaquinha do Agam' desviou a atenção da essência da campanha", afirmou.

Segundo a página, a taxa de 20% sempre esteve comunicada no site onde as doações são feitas e é resultado de "um modelo de operação único", com curadoria, verificações produção de conteúdo, questões jurídicas, entre outros fatores.