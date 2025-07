BNDES ofertou R$ 18 bi em recursos livres para Plano Safra 2025/26 empresarial

Brasília, 1 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ofertou R$ 18 bilhões em recursos livres para o Plano Safra 2025/26 da agricultura empresarial. Do montante, R$ 14,4 bilhões serão direcionados a linhas dolarizadas para custeio e investimento a juros entre 8,5% ao ano e 9% ao ano, destacou o ministro. "Com juros atrativos aos produtores", afirmou.O reforço das linhas dolarizadas pelo BNDES visa a ampliação de funding de recursos para financiamento agropecuário.Os outros R$ 3,6 bilhões de recursos livres do BNDES serão destinados em linhas em reais, segundo o ministro. Os números foram antecipados nesta segunda, 30, por Fávaro em entrevista exclusiva ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O BNDES retomou sua participação no financiamento da agropecuária em 2023. As declarações foram feitas nesta terça-feira durante cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/26 da agricultura empresarial no Palácio do Planalto.