Bolsonaro passa mal novamente e cancela todos os compromissos do mês de julho

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal novamente nesta terça-feira, 1, e cancelou sua presença em evento do PL que ocorreria em Brasília (DF). O filho do político, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compartilhou comunicado assinado pelo pai em seu perfil no X (antigo Twitter) e afirmou que também "ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia".

"Após consulta médica de urgência foi-me determinado ficar em repouso absoluto durante o mês de julho", afirmou Flávio em nome de seu pai. "Crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impedem até de falar", complementa

O político recebeu um possível diagnóstico de pneumonia viral em 21 de junho e, desde a data, tem sofrido com soluços e vômitos. Em seu perfil no X, Bolsonaro postou, sem fazer comentários, notícia do portal Metrópoles que afirmava que ele passou mal e cancelou sua agenda oficial.