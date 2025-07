Caso de empresário morto em Interlagos completa 1 mês: 'Desespero, precisamos dos culpados'

"Nossa vida tem sido um inferno. Não temos informações sobre a investigação. Um mês sem nenhuma resposta. Estamos todos péssimos porque o caso não se encerra. Não se têm os culpados. Precisamos dos culpados", diz.

O empresário desapareceu no dia 30 de maio, depois de ir a um encontro de motos no autódromo. Já era noite quando ele se despediu dos amigos, disse que iria para casa e se dirigiu ao local onde seu carro estava estacionado. Ele não chegou em casa e não foi mais visto. O corpo foi encontrado três dias depois no interior do buraco pelo funcionário da obra. O caso é investigado como assassinato.

Fernanda conta que a família contratou um advogado para acompanhar o caso, mas ele sempre informa que não há novidades na investigação. "O local é tão inseguro que não conseguimos descobrir um crime dentro de um autódromo? Está tudo muito lento. Para quem eu vou apelar? Nos sentimos impotentes. Por favor, nos ajude a cobrar uma resposta", pede à reportagem.

Quais as linhas da investigação?

Imagens de câmeras de segurança do autódromo mostram o empresário caminhando em direção ao local onde o carro estava estacionado. No entanto, não há imagens do trecho percorrido por ele até o momento em que teria sido abordado. A polícia afirma que Adalberto teria que dar uma volta para chegar ao estacionamento, mas pode ter cortado caminho por um local não coberto pelas câmeras.

O corpo foi achado em um buraco de 3 metros de profundidade por 45 centímetros de diâmetro na parte mais estreita. Adalberto vestia blusa e capacete, mas estava sem as calças e os tênis, o que indica que pode ter lutado com possíveis agressores.