Comissão aprova projeto que deixa de punir motim de policial que descumprir ordem ilegal

Cabo Gilberto Silva, autor do projeto, vê que a proposição pode ajudar policiais militares que buscam "diálogo com seus superiores hierárquicos em busca de melhorias para a categoria". É vedado o direito de greve a militares.

"Militares do nosso País enfrentam situações precárias e desumanas em relação às perdas de direitos, perdas salariais e plano de carreira. Ao militar é vedado fazer motim, contudo, marcar reuniões e movimentos democráticos, no horário da folga, em busca de melhorias para a categoria não pode ser considerado crime" diz Silva.

"Militares que organizam movimentos legítimos e ordeiros em busca de negociação com o poder público costumam ser enquadrados no crime de motim e são considerados cabeças do crime, sofrendo um aumento de pena injusto e desnecessário", elabora o deputado.