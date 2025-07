Comissão do Senado aprova projetos de lei que aumentam possibilidades de legítima defesa

A inspiração veio de uma lei americana que permite que pessoas usem força letal quando acreditarem ser necessária para a defesa de certos crimes violentos.

"Ele dá mais segurança jurídica que usam arma de fogo para se defenderem", diz Flávio Bolsonaro. "Nessas situações, é de se presumir que o pior está por acontecer, inclusive a morte e o sequestro de pessoas, além de sua utilização como reféns", diz Morais, autor do projeto. "É de presumir que o invasor esteja portando arma branca ou arma de fogo e que não titubeará em utilizá-la para conseguir o seu intento ou para evadir-se."

Um manifesto assinado por 148 organizações ligadas aos direitos humanos como a Conectas, porém, aponta perigos no projeto. "A proposta ignora o impacto prático no país onde foi testado: aumento significativo de homicídios e à perpetuação de desigualdades raciais e sociais no sistema de justiça criminal, sem diminuição da criminalidade e com novos problemas decorrentes da privatização da segurança e da criação de grupos armados", diz.

O segundo projeto posto em análise na comissão de segurança pública qualifica como legítima defesa o agente que, em "conflito armado" ou em "risco iminente", conter "injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem" e que repelir agressão em que uma vítima seja mantida refém.

Essa proposta é de Carlos Viana (Podemos-MG) e também tem a relatoria de Flávio Bolsonaro, que é presidente da comissão. Viana argumenta que o projeto "faz justiça e assegura o melhor desempenho da atuação policial".

Organizações de direitos humanos dizem que a redação da proposta é "genérica" e "subjetiva" e traz riscos. "A formulação dos termos 'conflito armado' e 'risco iminente' é extremamente genérica e subjetiva, colocando em risco principalmente a vida da juventude negra, principal clientela de abordagens violentas e arbitrárias", afirma.