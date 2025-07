Governo envia carta a 'The Economist' reagindo às críticas sobre Lula

A revista criticou o presidente nesse sentindo afirmando que "no começo, ser membro dos Brics oferecia ao Brasil uma plataforma para exercer influência global. Hoje, isso faz com que o País pareça cada vez mais hostil ao Ocidente".

No entendimento da revista, Lula é "incoerente" por se reunir com líderes de países orientais enquanto não demonstra esforços para estreitar laços com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o artigo, isso faz do Brasil "a maior economia cujo líder não apertou a mão do presidente americano".

O brasileiro ainda foi criticado por sua atuação com os países vizinhos: "Lula parece não estar disposto ou não ser capaz de reunir as nações latino-americanas para apresentar uma frente unida contra as deportações de imigrantes e a guerra tarifária de Trump", escreve a The Economist.

Em defesa do governo, o embaixador Mauro Vieira diz que o Brasil não faz "tratamento à lá carte do direito internacional" e que o respeito "à autoridade moral" do chefe do Executivo brasileiro é "indiscutível".

Além disso, na carta endereçada aos britânicos, o chanceler menciona que Lula "apresentou uma ousada proposta de taxação de bilionários que terá incomodado muitos oligarcas".

O ministro destacou a importância dos Brics, sob a liderança de Lula, "na luta por um mundo multipolar, menos assimétrico e mais pacífico" e que "a posição do Brasil quanto aos ataques ao Irã e, sobretudo, às instalações nucleares é coerente com esses princípio".