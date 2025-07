Marido de Zambelli é exonerado de Secretaria de Segurança no Ceará

Naumi Amorim (PSD) assumiu a posição de prefeito nessa eleição. Em seu perfil no Instagram, o político cearense comentou a exoneração. "Quero agradecer ao coronel pelos serviços prestados e pelo trabalho realizado à frente da nossa segurança. Reafirmo que seguimos firmes com o nosso compromisso de garantir mais segurança para toda a população da nossa Caucaia", escreveu.

Zambelli se encontra foragida da Justiça brasileira

Zambelli foi condenada, em 14 de maio, pela invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. A sentença do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a congressista perdesse seu mandato e fosse presa por dez anos.

A deputada federal licenciada deixou o País, primeiramente rumo aos EUA e depois foi para a Itália, nação em que possui cidadania. Em resposta, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretou a prisão preventiva da deputada por motivo de fuga.

No momento, Zambelli se encontra foragida e com o nome incluso na lista de difusão vermelha da Interpol. As redes sociais da deputada licenciada e de familiares também foram retiradas do ar.