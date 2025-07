Nova regra de relacionamento entre operadoras e beneficiários de saúde vale a partir de hoje

A resolução estabelece que as operadoras deverão tratar solicitações não ligadas à cobertura de procedimentos, permitir que os beneficiários façam acompanhamento online do andamento de suas solicitações, divulgar de forma clara no site da operadora os canais de atendimento, inclusive da ouvidoria, fornecer respostas claras e dentro dos prazos determinados pela ANS, além de esclarecer por escrito obrigatoriamente as razões de negativas de cobertura, mesmo sem o consumidor pedir.