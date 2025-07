Onda de frio em SP: julho começa gelado; veja quando será pico com temperaturas abaixo de 10°C

. Sábado

Mínima: 8°C

Máxima: 21°C

De acordo com o órgão municipal, os termômetros devem variar entre mínimas de 11°C e máximas de 14°C nesta quarta. Os mesmos valores são indicados pela Climatempo para a quinta. Em adicional, há previsão de chuva nos dois dias e nesta terça, 1º de julho.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelo e laranja, a depender da região, para declínio de temperatura. Todo o centro-oeste e litoral paulista, incluindo a capital São Paulo, estão com alerta amarelo, de "perigo potencial".

A região do Vale do Ribeira, litoral sul e Avaré, assim como as cidades próximas à divisa com o Paraná (região de Ourinhos e de Presidente Prudente) vão sentir um resfriamento mais relevante, segundo a Climatempo.