Pedágios nas rodovias de SP ficam mais caros a partir desta terça, dia 1º

Trafegar pelas rodovias concedidas à iniciativa privada em São Paulo fica mais caro a partir desta terça-feira, 1º de julho. A Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), órgão do governo estadual, autorizou um reajuste médio de 5,31% nas tarifas de pedágio.

Há exceções: algumas concessionárias, como a Eixo SP, já reajustaram os pedágios este ano. E na concessão da Entrevias, que abrange estradas do centro-oeste paulista, o aumento vigora a partir da zero hora do dia 6.

Conforme a Artesp, o reajuste é para cobrir a inflação. Resulta da aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre junho de 2024 e maio de 2025 prevista em contrato.