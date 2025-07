Repórter da Record é empurrada por colega da Band em cobertura, que se desculpou ao vivo

Após o ocorrido, a Record TV lamentou o episódio em uma nota oficial. "A Record condena veementemente a agressão praticada pelo repórter da Band, Lucas Martins, ocorrido na tarde desta terça-feira, 1 de julho, contra nossa repórter Grace Abdou. O boletim de ocorrência foi registrado e medidas judiciais cabíveis serão tomadas", declarou a emissora de Edir Macedo.

No fim do programa Brasil Urgente, da Band, Lucas Martins pediu desculpas ao vivo: "Isso é inadmissível, quero pedir desculpas publicamente a Grace Abdul. Cabem poucas explicações do porquê, foi um episódio lamentável, uma atitude inaceitável da minha parte. Profundamente arrependido", disse, apoiado por Joel Datena, apresentador do telejornal.

"O Lucas é um cara de uma educação estupenda, um dos caras mais educados em todos os sentidos. Quem conhece o Lucas Martins sabe muito bem, vocês viram no fino trato com as pessoas como um todo. Nesta correria, nós estamos tentando ajudar. Tudo que eu quero e o Lucas também é ver essas duas garotas bem", disse Joel.

Procurada, a Band não se manifestou sobre o caso até a publicação deste texto.