Vacina com proteção ampliada contra meningite começa a ser ofertada no SUS

A partir desta terça-feira, 1, a dose de reforço da vacina contra a meningite, indicada para bebês aos 12 meses, passará a ser aplicada com o imunizante ACWY na rede pública de saúde. A atualização amplia a proteção contra mais sorotipos do meningococo, bactéria responsável por quadros graves da doença.

Até agora, o esquema vacinal no Sistema Único de Saúde (SUS) oferecia duas doses da vacina meningocócica do tipo C, aplicadas aos três e cinco meses de idade, e uma dose de reforço com o mesmo imunizante aos 12 meses. Com a mudança, essa última dose passa a ser aplicada com a vacina ACWY, que amplia a proteção contra a meningococo: além de imunizar contra o tipo C, ela também protege dos subgrupos A, W e Y.

Antes, essa vacina era aplicada, na rede púbica, apenas em jovens com idade entre 11 e 14 anos, em dose única ou como reforço, conforme o histórico vacinal. "Agora, o SUS garante ainda mais proteção contra as formas mais graves de meningite bacteriana. A vacina ACWY, antes aplicada apenas na adolescência, passa a ser ofertada também para crianças de até um ano", declarou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em nota.