ABPA anuncia Estevão Carvalho como gerente-executivo da área de mercados

São Paulo, 2 - A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) anunciou nesta quarta-feira, 2, a contratação de Estevão Carvalho para a posição de gerente-executivo da área de mercados. "O novo reforço será responsável por liderar temas e negociações relativas ao comércio internacional da avicultura e da suinocultura do Brasil. Também tratará de questões relativas ao mercado brasileiro, agregando linhas de atuação como inteligência de mercado, negociações bilaterais, relações com stakeholders, entre outros", disse a ABPA em nota. Estevão Carvalho é médico veterinário pela Universidade Federal de Minas Gerais e já atuou em outras organizações, como a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) e na Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Também foi relações institucionais Internacionais da BRF, com foco no Oriente Médio e no continente africano, informou a entidade.