Aeroporto de Viracopos fecha por 4 horas após homem ser atropelado e morrer na pista

O aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, ficou fechado durante ao menos 4 horas entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira, 2, após a morte de um funcionário que fazia a manutenção da pista.

O acidente ocorreu por volta da 1h50 e as operações foram retomadas às 6h26. O funcionário terceirizado trabalhava na manutenção da pista de pouso do aeroporto, um dos mais movimentados do País, quando foi atropelado pelo veículo de outra empresa que realizava avaliações de atrito no local.

Rodrigo Augusto Lucena Barros, de 46 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A causa do óbito foi trauma crânio-encefálico.