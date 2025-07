Atraso na reforma da marquise do Ibirapuera: quanto vai custar a obra e quando fica pronta?

A concessionária, segundo informou a Secretaria do Verde na ocasião, se ofereceu para executar o serviço por um valor 5% abaixo do orçado pela pasta. Isso significada os mesmos R$ 71 milhões, descontando o valor de inflação entre 2021 e 2024. O prazo era os mesmos 18 meses, que começaram a contar no começo de fevereiro do ano passado e acabariam no fim de julho agora.

MAM cobra prejuízo de R$ 7,15 milhões

Por conta do fechamento do museu para as obras na marquise do Ibirapuera desde agosto de 2024, o Museu de Arte Moderna, que fica anexo à estrutura, enviou um documento à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente cobrando indenização pela "perda de receitas operacionais no período de fechamento, mitigando, assim, os impactos causados pelo município ao Museu".

Além disso, o MAM pede que a Prefeitura pague pela mudança, adaptação dos equipamentos sobre a marquise e "demais obras necessárias para a reinstalação" do museu. Tudo isso seria um valor estimado de R$ 7,15 milhões. A Prefeitura ainda não respondeu sobre o impacto da obra no MAM e se as indenizações serão feitas ou não.